Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре ввели в эксплуатацию детсад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vveli-v-ekspluatatsiyu-detsad-na-350-mest-v-rajone-ulits-rossinskogo-i-baturinskoj
В Краснодаре ввели в эксплуатацию детсад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом стало известно 5 декабря во время совещания в мэрии Краснодара. По словам главы города Евгения Наумова, ввели в эксплуатацию один из самых больших в Краснодаре детских садов на 350 мест в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской.

Детсад еще не открыли — в ближайшее время его передадут городскому департаменту образования. Перед открытием детсада необходимо получить лицензию, оснастить помещения оборудованием и набрать персонал.

«Теперь нужно максимально поработать для его быстрого запуска, чтобы такой красивый новый объект у нас не пустовал», — отметил глава города.

В районе улиц Россинского и Батуринской сейчас возводят школу на 1 тыс. 550 мест и еще два детсада на 350 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре построят детский сад на 280 мест на улице Конгрессной.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Анапе росгвардеец вынес пожилых супругов из горящего дома
  4. Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
  5. В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
  6. В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях