В Краснодаре ввели в эксплуатацию детсад на 350 мест в районе улиц Россинского и Батуринской
Общество
05.12.2022 15:30
Об этом стало известно 5 декабря во время совещания в мэрии Краснодара. По словам главы города Евгения Наумова, ввели в эксплуатацию один из самых больших в Краснодаре детских садов на 350 мест в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской.
Детсад еще не открыли — в ближайшее время его передадут городскому департаменту образования. Перед открытием детсада необходимо получить лицензию, оснастить помещения оборудованием и набрать персонал.
«Теперь нужно максимально поработать для его быстрого запуска, чтобы такой красивый новый объект у нас не пустовал», — отметил глава города.
В районе улиц Россинского и Батуринской сейчас возводят школу на 1 тыс. 550 мест и еще два детсада на 350 мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.
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