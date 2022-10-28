В Краснодаре построят детский сад на 280 мест на улице Конгрессной
Работы начнут до конца текущего года. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года.
Площадь участка под соцобъект — более 10 тыс. кв. м. В двухэтажном здании разместят групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, пищеблок и прачечную.
«Жители очень ждут этот детский сад. Район «Красной Площади» густонаселенный, этот детский сад разгрузит близлежащие дошкольные учреждения, и у жителей района будет возможность отводить, а не возить своих детей в садик», — сказал и. о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.
Власти уже заключили контракт с подрядчиком, который выполнит строительные работы. Средства выделили из краевого и местного бюджетов.
Сейчас в краевой столице строят 56 социальных объектов — 36 детских садов, 17 школ, 2 объекта здравоохранения и спортобъект. Параллельно проектируют 47 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре построят еще одну школу в Губернском микрорайоне.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Краснодарском крае в перевернувшейся в поле иномарке погибла 53-летняя женщина
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России