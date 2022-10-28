В Краснодаре построят детский сад на 280 мест на улице Конгрессной

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы начнут до конца текущего года. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2023 года.

Площадь участка под соцобъект — более 10 тыс. кв. м. В двухэтажном здании разместят групповые ячейки, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет, пищеблок и прачечную.

«Жители очень ждут этот детский сад. Район «Красной Площади» густонаселенный, этот детский сад разгрузит близлежащие дошкольные учреждения, и у жителей района будет возможность отводить, а не возить своих детей в садик», — сказал и. о. директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

Власти уже заключили контракт с подрядчиком, который выполнит строительные работы. Средства выделили из краевого и местного бюджетов.

Сейчас в краевой столице строят 56 социальных объектов — 36 детских садов, 17 школ, 2 объекта здравоохранения и спортобъект. Параллельно проектируют 47 детских садов и 25 общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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