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В Краснодаре введут льготный проезд для школьников в автобусах № 89

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vvedut-lgotnyj-proezd-dlya-shkolnikov-v-avtobusah-89
В Краснодаре введут льготный проезд для школьников в автобусах № 89
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 23 марта на очередном заседании.

Ранее льготы для школьников действовали на автобусе № 59. Однако перевозчик прекратил его обслуживать с 20 марта после выхода на улицы города нового маршрута.

Теперь школьники из Новознаменского жилого массива смогут выполнить 50 льготных поездок на автобусах № 89, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для работы нового автобуса — № 89 (Новознаменский жилой район — улица Уральская) заключили брутто-контракт. На маршрут будут выходить восемь низкопольных автобусов с кондиционерами.

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