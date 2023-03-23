В Краснодаре введут льготный проезд для школьников в автобусах № 89
Общество
23.03.2023 15:01
Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 23 марта на очередном заседании.
Ранее льготы для школьников действовали на автобусе № 59. Однако перевозчик прекратил его обслуживать с 20 марта после выхода на улицы города нового маршрута.
Теперь школьники из Новознаменского жилого массива смогут выполнить 50 льготных поездок на автобусах № 89, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», для работы нового автобуса — № 89 (Новознаменский жилой район — улица Уральская) заключили брутто-контракт. На маршрут будут выходить восемь низкопольных автобусов с кондиционерами.
Популярные новости
- В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
- В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
- Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
- Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции