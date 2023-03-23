В Краснодаре введут льготный проезд для школьников в автобусах № 89

Решение об этом приняли депутаты Гордумы Краснодара 23 марта на очередном заседании.

Ранее льготы для школьников действовали на автобусе № 59. Однако перевозчик прекратил его обслуживать с 20 марта после выхода на улицы города нового маршрута.

Теперь школьники из Новознаменского жилого массива смогут выполнить 50 льготных поездок на автобусах № 89, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для работы нового автобуса — № 89 (Новознаменский жилой район — улица Уральская) заключили брутто-контракт. На маршрут будут выходить восемь низкопольных автобусов с кондиционерами.