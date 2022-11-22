В Краснодаре введение единой формы в школах поддержали 40% родителей

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Российский сервис по поиску работы провел опрос, чтобы выяснить, поддерживают ли краснодарцы идею Минпросвещения РФ о введении единого стандарта школьной формы.

В результате опроса выяснили, что идею о ведении формы в школах поддерживают 6 из 10 экономически активных краснодарцев. При этом 40% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране. Еще 20% высказались за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ, а 30% считают, что школьная форма совсем не нужна. Эксперты выявили взаимосвязь: число сторонников единого общероссийского стандарта школьной формы растет с увеличением возраста опрошенных и уровня дохода.

Среди родителей школьников сторонников школьной формы 61%. За единый стандарт в одежде детей высказались 45%, за возможность устанавливать требования к форме на уровне школ — 16%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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