В Краснодаре второй этап Кубка России по мотокроссу стартует 28 апреля

В Туапсинском районе проходил первый этап соревнований. Первое место среди мужчин занял Алексей Орлов из Краснодара.

Планируется, что в борьбе за медали сойдутся больше 100 спортсменов. Всероссийские соревнования пройдут с 28 апреля по 1 мая на улице Фурманова, 1/А.

Также в Краснодаре 28 апреля пройдет открытый турнир на Кубок главы по стритболу среди школьников в скверах «Вишняковском» и «Садовом». Турнир по боксу «Сила V единстве» пройдет в спорткомплексе «Екатеринодар». Городское первенство по баскетболу 3 на 3 стартует в этот же день в спорткомплексе «Юбилейный» и продлится до 30 апреля.

Также с 28 по 30 апреля пройдут городские соревнования по шахматам. Соревнования по полиатлону в ДС «Динамо», на стадионе «Кубань» и в тире ДОСААФ пройдут 28-29 апреля. Городское первенство по боевому самбо состоится в спорткомплексе «Екатеринодар» с 28 по 30 апреля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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