Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Открытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме перенесли на май из-за погоды

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/otkrytie-skakovogo-sezona-na-krasnodarskom-ippodrome-perenesli-na-maj-iz-za-pogody?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Открытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме перенесли на май из-за погоды
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Открыть скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планировали 29 апреля, но из-за погодных условий организаторы перенесли первые в этом году скачки на 13 мая.

В мае также пройдут крупные скачки ко Дню Победы (14 мая) и в честь Дня защиты детей (в конце месяца). Ряд крупных скачек пройдет летом. Наиболее значимыми событиями станут розыгрыш Большого Краснодарского приза дерби (15 июля) и Кубок губернатора Краснодарского края (в августе).

Завершить скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планируют 14 и 15 октября. В эти дни разыграют самый большой призовой фонд скакового сезона 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на Краснодарском ипподроме выполнили капитальный ремонт скаковой дорожки.

Статьи
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Топ-10 самых причудливых профессий
Топ-10 самых причудливых профессий
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Убийственные свойства стресса для человека
Убийственные свойства стресса для человека
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях