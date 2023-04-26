Открытие скакового сезона на Краснодарском ипподроме перенесли на май из-за погоды

Открыть скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планировали 29 апреля, но из-за погодных условий организаторы перенесли первые в этом году скачки на 13 мая.

В мае также пройдут крупные скачки ко Дню Победы (14 мая) и в честь Дня защиты детей (в конце месяца). Ряд крупных скачек пройдет летом. Наиболее значимыми событиями станут розыгрыш Большого Краснодарского приза дерби (15 июля) и Кубок губернатора Краснодарского края (в августе).

Завершить скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планируют 14 и 15 октября. В эти дни разыграют самый большой призовой фонд скакового сезона 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на Краснодарском ипподроме выполнили капитальный ремонт скаковой дорожки.