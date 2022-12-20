На Краснодарском ипподроме начали капремонт скаковой дорожки
Жители краевого центра удивились, заметив горы строительных материалов на территории ипподрома.
В пресс-службе Краснодарского ипподрома интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что на территории объекта стартовал капитальный ремонт скаковой дорожки в преддверии нового скакового сезона 2023 года, который будет посвящен его 155-летию. При этом ипподром продолжает работу в обычном режиме.
На территории объекта также проводят подготовку спортивной площадки и рабочего круга для тренинга лошадей. Благодаря этому скачки и спортивные мероприятия на Краснодарском ипподроме будут проходить на более высоком уровне.
Краснодарский ипподром начал работать с 26 апреля 1868 года. В тот день на нем провели Всекубанские конные состязания. С того дня ипподром не прекращал скаковую деятельность.
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