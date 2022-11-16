В Краснодаре второй день подряд образуются сильные пробки на улице Новороссийской

Видео «Кубань 24»

Движение транспорта на улице Новороссийской перекрыли с 15 ноября на участке между Шевченко и Вишняковой. Это необходимо для проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Из-за введенного ограничения 15 ноября серьезные заторы образовались на прилегающих к Новороссийской улицах: Селезнева, Ставропольской, Шевченко и Павлова.

Утром 16 ноября в районе перекрытого участка снова образовались серьезные пробки:

на улице Новороссийской — от Петуховского переулка до Шевченко;

на улице Шевченко — от Новороссийской до Ставропольской;

на улице Павлова — от Ковтюха до Ставропольской.

Также движение автомобилей затруднено на улице Ставропольской между Шевченко и Вишняковой. Ограничение движения на улице Новороссийской планируют снять к вечеру 16 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пытаются уменьшить заторы возле перекрытого участка улицы Новороссийской. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта в ручном режиме анализируют дорожную ситуацию и вносят коррективы в режим работы светофоров, чтобы перенаправить поток транспорта с прилегающих улиц и тем самым уменьшить пробки.