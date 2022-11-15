В Краснодаре пытаются уменьшить заторы возле перекрытого участка улицы Новороссийской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта перекрыли с 15 ноября на участке улицы Новороссийской от Шевченко до Вишняковой. Это необходимо для проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Из-за введенного ограничения серьезные заторы образовались на прилегающих к Новороссийской улицах: Селезнева, Ставропольской, Шевченко и Павлова.

«Специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта в ручном режиме анализируют дорожную ситуацию и вносят коррективы в режим работы светофоров, чтобы перенаправить поток транспорта с прилегающих улиц и тем самым уменьшить заторы», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара.

Завершить дорожные работы на улице Новороссийской планируют к вечеру 16 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань», автомобилистам предложили объехать перекрытый участок Новороссийской через улицы Ставропольскую и Адыгейскую набережную.