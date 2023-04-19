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В Краснодаре временно закроют движение на участке улицы Зиповской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vremenno-zakroyut-dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-zipovskoj
В Краснодаре временно закроют движение на участке улицы Зиповской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения движения введут на участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской с 9:00 20 апреля по 20:00 22 апреля.

Временные ограничения необходимы для установки врезного колодца на хозяйственно-бытовом коллекторе.

На время работ будет организован объезд по улице Карякина. В связи с этим изменится и схема маршрута автобуса № 20. С 20 по 22 апреля автобусы буду ходить от улицы Российской по Зиповской, Байбакова,. Карякина, Московской, Зиповской и далее по установленному маршруту

Читайте также: с 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги.

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