В Краснодаре временно ограничили движение транспорта по улице Гоголя

Водителям 30 ноября необходимо объезжать участок дороги от Красноармейской до Красной. Его перекрыли в связи с проведением краевого фестиваля «Венок дружбы народов Кубани».

Сейчас вокруг площадки дежурят сотрудники ДПС. Они откроют проезд, как только мероприятие завершится.

Читайте также: в Краснодаре утвердили проект концессии по строительству трамвайных линий в восточной части города.