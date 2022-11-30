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В Краснодаре временно ограничили движение транспорта по улице Гоголя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vremenno-ogranichili-dvizhenie-transporta-po-ulitse-gogolya
Видео канала «Кубань 24»

Водителям 30 ноября необходимо объезжать участок дороги от Красноармейской до Красной. Его перекрыли в связи с проведением краевого фестиваля «Венок дружбы народов Кубани».

Сейчас вокруг площадки дежурят сотрудники ДПС. Они откроют проезд, как только мероприятие завершится.

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