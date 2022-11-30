В Краснодаре временно ограничили движение транспорта по улице Гоголя
Общество
30.11.2022 08:15
Водителям 30 ноября необходимо объезжать участок дороги от Красноармейской до Красной. Его перекрыли в связи с проведением краевого фестиваля «Венок дружбы народов Кубани».
Сейчас вокруг площадки дежурят сотрудники ДПС. Они откроют проезд, как только мероприятие завершится.
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