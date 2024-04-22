В Краснодаре временно ограничат движение для ремонта ж/д путепроводов

Перекрывать полосы для движения будут на пересечении Новороссийской и Вишняковой, а также Ставропольской и Суворова.

Работы будут проводить ночью с 22:00 до 5:00. Перекрывать полосы будут поочередно. Также будут частично перекрыты пешеходные проходы под путепроводами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С 23 по 25 апреля ремонтировать железнодорожные путепроводы будут на пересечении улиц Новороссийской и им. Вишняковой.

С 26 по 27 апреля аналогичные работы проведут на пересечении Ставропольской и Новороссийской.

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