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В Краснодаре временно ограничат движение для ремонта ж/д путепроводов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vremenno-ogranichat-dvizhenie-dlya-remonta-zh-d-puteprovodov
В Краснодаре временно ограничат движение для ремонта ж/д путепроводов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Перекрывать полосы для движения будут на пересечении Новороссийской и Вишняковой, а также Ставропольской и Суворова.

Работы будут проводить ночью с 22:00 до 5:00. Перекрывать полосы будут поочередно. Также будут частично перекрыты пешеходные проходы под путепроводами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

С 23 по 25 апреля ремонтировать железнодорожные путепроводы будут на пересечении улиц Новороссийской и им. Вишняковой. 

С 26 по 27 апреля аналогичные работы проведут на пересечении Ставропольской и Новороссийской.

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