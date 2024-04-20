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В Краснодаре на 8 дней перекроют участок улицы Братьев Игнатовых

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-8-dnej-perekroyut-uchastok-ulitsy-bratev-ignatovyh
В Краснодаре на 8 дней перекроют участок улицы Братьев Игнатовых
Фото пресс-службы МЦУ Сочи

Ограничения движения связаны с заменой 10-метрового участка коллектора.

Специалисты разроют котлован глубиной 5,5 м, после чего заменят участок трубопровода. Ширина котлована — около 6 м.

В связи с этим движение транспорта ограничат по улице имени Братьев Игнатовых от Горького до Чапаева с 20 по 28 апреля, сообщает пресс-служба «Росводоканал Краснодар».

Читайте также: движение транспорта ограничили в Краснодаре на углу Уральской и Лизы Чайкиной.

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