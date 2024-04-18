Движение транспорта ограничили в Краснодаре на углу Уральской и Лизы Чайкиной

На пересечении этих улиц начали масштабные работы в рамках второго этапа реконструкции коллектора на Уральской.

Всего рабочие заменят свыше 250 метров существующего коллектора. Эти работы планируют завершить в начале июля.

В связи с заменой коллектора на перекрестке улиц Уральской и Лизы Чайкиной частично ограничат движение автомобилей. Водителей попросили быть внимательней и учитывать ограничения при планировании маршрутов через микрорайоны ХБК и КСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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