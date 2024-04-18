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Движение транспорта ограничили в Краснодаре на углу Уральской и Лизы Чайкиной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-ogranichili-v-krasnodare-na-uglu-uralskoj-i-lizy-chajkinoj
Движение транспорта ограничили в Краснодаре на углу Уральской и Лизы Чайкиной
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На пересечении этих улиц начали масштабные работы в рамках второго этапа реконструкции коллектора на Уральской.

Всего рабочие заменят свыше 250 метров существующего коллектора. Эти работы планируют завершить в начале июля.

В связи с заменой коллектора на перекрестке улиц Уральской и Лизы Чайкиной частично ограничат движение автомобилей. Водителей попросили быть внимательней и учитывать ограничения при планировании маршрутов через микрорайоны ХБК и КСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: движение автомобилей временно ограничили на улице Садовой в Краснодаре. Ограничения действуют до 20 апреля по одной полосе на участке от Серова до Садовой, 221.

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