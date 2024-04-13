Движение автомобилей временно ограничат на улице Садовой в Краснодаре

Движение автотранспорта частично ограничат по одной полосе на участке улице Садовой от Серова до Садовой, 221. Ограничения будут действовать с 13 по 20 апреля.

Ограничения связаны с работами на коллекторе на улице Садовой в районе дома № 221.

«В связи с обрушением несущих стенок колодца, находящегося на проезжей части на улице Садовой, специалисты выполнят их демонтаж и установят новые железобетонные кольца», — сообщает пресс-служба «Росводоканал Краснодар».

Объехать этот участок можно по Колхозной, Гражданской, Механической и Серова. Автовладельцев просят быть внимательными и по возможности выбирать альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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