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На мосту под Армавиром закрыли движение из-за плохого состояния конструкций

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-mostu-pod-armavirom-zakryli-dvizhenie-iz-za-plohogo-sostoyaniya-konstruktsij
На мосту под Армавиром закрыли движение из-за плохого состояния конструкций
Фото ФКУ Упрдор "Черноморье"

Речь идет о мосте через реку Уруп на 170 км федеральной автодороги «Кавказ».

С 12 апреля на левой стороне моста ввели временное ограничение движения транспорта на участке с 168 по 171 км трассы. Это связано с неудовлетворительным состоянием мостовых конструкций.

Движение на мосту через Уруп ограничили для исключения риска аварийных ситуаций. Движение автомобилей продолжается по правовой стороне моста в двухстороннем порядке, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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