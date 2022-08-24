В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 2 и № 4
В вечернее время 24 и 25 августа изменится расписание работы трамваев № 2 и № 4. Кроме того, с 25 по 30 августа изменится маршрут трамвая № 2.
Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Так, 24 августа последний трамвай № 2 от конечной остановки «Улица Декабристов» отправится в 21:36. С 22:00 трамваи от конечной пойдут только до ж/д вокзала Краснодар-1. Трамваи № 4 — 24 и 25 августа из Комсомольского микрорайона по полному маршруту отправятся в 21:19. После 21:45 вагоны пойдут по Садовой до конечной остановки «Улица Декабристов».
Также с 25 по 30 августа из-за ремонта путей на перекрестке улиц Гоголя и Коммунаров изменится работа трамвая № 2. Здесь специалисты заменят трамвайное пересечение и стрелочный перевод.
На время проведения ремонтных работ вагоны трамвая № 2 от конечной остановки «Улица Декабристов» будут ходить по маршруту трамвая № 1 до конечной остановки на ж/д вокзале Краснодар-1. Пассажиры маршрутов № 1, № 2 и № 4 в течение часа после покупки билета могут пересесть по нему же на остановке «Кооперативный рынок».
Получить более подробную информацию о движении трамваев можно в режиме реального времени на сайте. Время отправления рейсов, следующих в депо, отмечено красным цветом, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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