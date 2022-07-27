В Краснодаре движение общественного транспорта поможет отследить мобильное приложение

Видео канала «Кубань 24»

С 1 сентября движение автобусов, троллейбусов и трамваев в краевом центре можно будет отслеживать с помощью приложения «Транспорт Краснодара онлайн» в «Яндекс. Карты».

Сейчас около 60% городского транспорта уже подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС». Именно эта система позволит наблюдать за движением маршрутов в режиме онлайн.

«Работу приложения уже протестировали общественники. Они остались довольны и отметили удобство, простоту использования, а также внесли свои замечания. Предложения горожан учли», — подчеркнул глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление уже полностью снабдило свой транспорт необходимым оборудованием. Андрей Алексеенко отметил, что мэрия готова оказать помощь в подключении к системе и коммерческим перевозчикам. К слову, уже есть предприниматели, которые выполнили план по установке отслеживающих устройств на 100%.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре летом планируют запустить приложение для отслеживания всех маршрутов общественного транспорта.