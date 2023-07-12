В Краснодаре временно изменили маршрут троллейбусов № 8
Происшествия
12.07.2023 17:36
Об отмене движения троллейбуса № 8 по улице Кубанская Набережная сообщили в МУП «КТТУ» 12 июля в 17:17.
По сообщению предприятия, движение троллейбусов по Кубанской набережной полностью перекрыли — в оба направления.
Временно маршрут организован из Юбилейного микрорайона мимо Тургеневского моста, затем по улицам им. Буденного и Октябрьской на вокзал Краснодар 1, сообщает Telegram-канал МУП «КТТУ».
О причине переноса движения троллейбусного маршрута №8 не сообщается.
Читайте также: почти 2 часа стояли трамваи из-за подтопления на улице Садовой в Краснодаре.