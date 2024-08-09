В Краснодаре впервые прошел форум спортивных журналистов

Мероприятие было организовано Союзом журналистов Кубани для обучения репортеров из разных СМИ края.

На образовательном семинаре особое внимание акцентировали на развитие массовой физической культуры, формирование аудитории спортивных медиа. Форум собрал не только лучших именитых спортивных обозревателей, но и других журналистов, освещающих региональные события. Идея такой встречи ― сделать тему спорта более доступной для репортеров.

Обсудили на форуме и лучшие практики региональных информационных проектов. Продвижение здорового образа жизни ― главная задача журналистского спортивного сектора. Семинар посетили более 100 представителей региональных и районных СМИ Краснодарского края.

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