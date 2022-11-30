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В Краснодаре впервые проходят матчи футбольной Медиалиги

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vpervye-prohodyat-matchi-futbolnoj-medialigi
Видео канала «Кубань 24»

В кубанской столице впервые в истории проходят матчи турнира, где играют медийные команды. В их составе бывшие футболисты, музыканты и другие известные личности.

У бровки людей больше, чем на трибунах. Блогеры ведут прямой эфир. Резервист команды «НаСпорте» смотрит матч в папахе. Александр Тарасов, он же рэпер T-killah и основатель клубов-полуфиналистов, фотографируется с болельщиками. Другой Тарасов, Дмитрий, экс-игрок сборной России, оставляет «Родину» в меньшинстве. Начинается массовая стычка. Это реалии первого матча Медиалиги в Краснодаре.

Руководят блогерами профессионалы. Команду «НаСпорте» тренирует экс-игрок «Спартака» и «Локомотива» Сослан Гатагов, а «Родину Медиа» — бывший футболист сборной России Андрей Каряка. На трибунах матч соперников смотрит чемпион СССР Дмитрий Кузнецов. Он же тренер победителей первого сезона Медиалиги, команды 2Drots.

«Футбол только на играх получается. И то, знаете, хватает медийности. Случившиеся стычки — этого не должно быть. Но для медийной лиги это нормальное явление. И это притягивает зрителей на трибуны», — сказал главный тренер команды 2Drots Дмитрий Кузнецов.

«Родина» выходит вперед благодаря автоголу. Соперник быстро отвечает. Ничья 1:1 — и сразу послематчевая серия. Пенальти или буллиты — это решает жребий после каждой пары ударов. Один из героев серии — кубанский.

«Я очень рад приехать в Краснодар. Я воспитанник «Кубани», играл за академию, за дубль. Вообще, Краснодарский край и Краснодар — в моем сердце», — поделился вратарь команды «Родина Медиа» Максим Швагирев.

Решающий удар, соперник промахивается — Максим Швагирев и вся «Родина» радуются. Кубанский вратарь сразу попадает в объятия болельщиков. В субботу он вернется на арену «Краснодара-2» на финал Медиалиги.

Читайте также: рэпер Элджей выступит на финале футбольной Медиалиги в Краснодаре.

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