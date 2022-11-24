Рэпер Элджей выступит на финале футбольной медиалиги в Краснодаре

Фото t.me/fckrasnodar

Российский хип-хоп-исполнитель станет специальным гостем финала Winline Медиалиги, который пройдет на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Медийная футбольная лига — российский турнир для медийных любительских команд. Его второй сезон стартовал 16 сентября 2022 года. Полуфиналы и решающий матч примет стадион Академии ФК «Краснодар». Так, 29 ноября сыграют команды «Родина медиа» и «На спорте», 30 ноября — 2Drots и ФК «Деньги».

Победители пар сойдутся в финале, который назначен на 3 декабря. Элджей выступит в перерыве поединка, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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