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Рэпер Элджей выступит на финале футбольной медиалиги в Краснодаре

Спорт
24.11.2022 11:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/reper-eldzhej-vystupit-na-finale-futbolnoj-medialigi-v-krasnodare
Рэпер Элджей выступит на финале футбольной медиалиги в Краснодаре
Фото t.me/fckrasnodar

Российский хип-хоп-исполнитель станет специальным гостем финала Winline Медиалиги, который пройдет на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Медийная футбольная лига —  российский турнир для медийных любительских команд. Его второй сезон стартовал 16 сентября 2022 года. Полуфиналы и решающий матч примет стадион Академии ФК «Краснодар». Так, 29 ноября сыграют команды «Родина медиа» и «На спорте», 30 ноября — 2Drots и ФК «Деньги».

Победители пар сойдутся в финале, который назначен на 3 декабря. Элджей выступит в перерыве поединка, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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