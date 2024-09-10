В Краснодаре возросло число желающих служить по контракту

Как сообщили в военном комиссариате краевой столицы, в день в пункты отбора приходят более 100 человек. Среди добровольцев не только кубанцы, но и жители других регионов.

«В военном комиссариате кандидатам дают направление на медицинскую комиссию, которую они проходят в течение суток. После этого прибывают к нам в пункт отбора, где мы оформляем документы, сдаем приказ и направляем их в воинские части», — объяснил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Краснодаре Александр Павлов.

«Решил пойти, потому что не очень приятно слышать в три часа ночи звонки от плачущей матери о том, что ее город бомбят. Давно думал, стоит ли идти. Но надоело смотреть на это все со стороны. Нужно помочь своей стране», — поделился кандидат из Краснодара.

Жители Кубани, которые подпишут контракт с Минобороны РФ, получают от региона до 1 млн 200 тыс. рублей. От муниципалитета по месту жительства — еще до 300 тыс.

Кроме того, с 1 августа увеличена сумма федеральной выплаты. Тем, кто заключил военный контракт на 1 год и более, заплатят до 400 тыс. рублей. Таким образом, контрактник из Краснодарского края теперь единовременно может получить до 1 млн 900 тыс. рублей.

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