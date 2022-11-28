В Краснодаре возобновят санитарные пятницы в подземных переходах

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов обратил внимание на состояние переходов на еженедельном аппаратном совещании.

По словам Наумова, многие из них находятся в «плачевном состоянии» — ржавые двери, сколота плитка, расклеены объявления, вандалы разрисовали стены.

«Пока мы не начнем бороться с этим системно, будем через каждый месяц возвращаться к данному вопросу», — отметил Евгений Наумов.

Мэр подчеркнул, что необходимо пресекать факты порчи городского имущества: за подобные правонарушения должно быть заслуженное наказание.

Подземные переходы приведут в порядок в ближайшее время, доложил замглавы Краснодара Владимир Архипов. Однако он отметил, что проблемы появляются постоянно. Для борьбы с нарушителями направляются обращения в полицию, но дела редко доводят до конца.

На содержание 15 переходов из городского бюджета в этом году выделили около 2 млн рублей. Сумму на их содержание нужно увеличивать, чтобы постоянно поддерживать в хорошем состоянии, добавил Архипов.

«К сожалению, тех средств, которые у нас есть для содержания пешеходных переходов, не хватает. Но сейчас мы ведем диалог с краевым министерством транспорта для выделения большей суммы. Планируется, что в следующем году на содержание пешеходных переходов финансирование будет увеличено», — заключил Владимир Архипов.

Также для поддержания порядка в переходах возобновят санитарные пятницы, чтобы снимать объявления, отмывать надписи и проводить регулярную уборку, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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