В Краснодаре построят подземный переход на улице Красных Партизан в районе ККБ № 2

Фото пресс-службы администрации Краснодара

К строительству подземного перехода через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2 планируют приступить 1 декабря.

Строительство будут вести в несколько этапов с перекрытием двух полос дороги. Завершить работы планируют до мая 2023 года.

Сообщается, что длина подземного перехода превысит 35 м, а ширина тоннельной части составит 4 м. Переход оборудуют лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Также в рамках строительства реконструируют сети освещения, водоотведения, связи, водо- и газоснабжения. Кроме того, в районе перехода отремонтируют тротуары, обновят остановки и построят парковку на месте снесенного рынка «Михаил».

«Подземный переход через улицу Красных Партизан в районе ККБ № 2 жизненно необходим. По подсчетам специалистов, на существующем пешеходном переходе трафик пешеходов в час пик составляет больше 2 тыс. человек в час. По нормативным документам, с такими показателями требуется строительство перехода на разных уровнях с проезжей частью», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Он также сообщил, что за ситуацией на дорогах в районе будущего подземного перехода будут следить сотрудники МКУ «Центр организации дорожного движения». Кроме того, на нескольких участках будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Для автомобилистов перед началом строительства отремонтируют альтернативные дороги. Речь идет об улицах Круговой, Стахановской, участке Толбухина от 2-й Линии до 4-й Линии. Работа троллейбусов из-за строительства не изменится, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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