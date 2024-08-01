В Краснодаре возник крупный затор на въезде в Гидрострой из-за ремонтных работ

Ремонтные работы стартовали 1 августа на улице Игнатова, чтобы провести реконструкцию ливневого коллектора. В связи с этим на участке дороги временно ограничили движение транспорта.

В микрорайон есть два въезда — по односторонней улице Игнатова либо по улице Автолюбителей. На Гидрострое, по официальным данным, живут примерно 115 тыс. человек, и ограничение одного из основных въездов привело к возникновению больших пробок.

«Действительно, обстановка здесь довольно сложная. В сервисах по оценке дорожной ситуации весь день улица Автолюбителей окрашена в красный цвет. А оценка в 6 баллов говорит о том, что здесь образовались многокилометровые пробки. Люди могут провести в заторе много времени», — сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Кроме того, эта ситуация отражается на всем Краснодаре, ведь через улицу Мачуги многие водители выезжают из кубанской столицы.

Работы на улице Игнатова начались с самого утра. Здесь ограничили движение транспорта, огородили область ремонта и установили предупреждающие знаки. Сотрудники коммунальных служб приступили к первой стадии — демонтажу дорожного покрытия. После рабочим предстоит отремонтировать ливневый коллектор.

«Если не обслуживать вовремя ливневую канализацию, то это приводит к тому, что водосточные ветки теряют свою пропускную способность. Это может приводить к затоплениям территорий», — говорит директор института строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ Всеволод Кореневский.

В связи с введенными ограничениями дорожное движение реорганизуют. Так, троллейбус № 12, автобус № 2 и маршрутки перенаправили с Игнатова на Автолюбителей, а троллейбус № 13 временно будет разворачиваться на Старокубанском кольце, не доезжая до конечной остановки на Благоева.

Администрация города просит жителей и гостей краевой столицы быть внимательными при построении маршрута. Восстановительные работы на участке планируют завершить 10 августа.

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