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Более 1,3 тыс. автомобилей 1 августа собрались в пробках перед Крымским мостом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-1-3-tys-avtomobilej-1-avgusta-sobralis-v-probkah-pered-krymskim-mostom
Более 1,3 тыс. автомобилей 1 августа собрались в пробках перед Крымским мостом
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

В начале августа многие жители России отправились на отдых в Крым и обратно на личных автомобилях. С обеих стороны Крымского моста образовались серьезные заторы.

По данным на 12:00 1 августа, автомобильная пробка со стороны Тамани составляет 657 машин. Время ожидания ― более двух часов.

В пробке со стороны Керчи стоят 650 автомобилей. Время ожидания ― около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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