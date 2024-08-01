Более 1,3 тыс. автомобилей 1 августа собрались в пробках перед Крымским мостом

В начале августа многие жители России отправились на отдых в Крым и обратно на личных автомобилях. С обеих стороны Крымского моста образовались серьезные заторы.

По данным на 12:00 1 августа, автомобильная пробка со стороны Тамани составляет 657 машин. Время ожидания ― более двух часов.

В пробке со стороны Керчи стоят 650 автомобилей. Время ожидания ― около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: космонавт показал, как выглядит побережье Краснодарского края из космоса.