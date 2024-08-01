Космонавт показал, как выглядит побережье Краснодарского края из космоса

Космонавт Олег Артемьев опубликовал в соцсетях фотографию с борта Международной космической станции, на которой хорошо видна южная часть России.

На опубликованном снимке видны побережье Азовского моря, а также западная часть Черноморского побережья Краснодарского края — Анапа и Новороссийск.

Также на фотографии космонавта хорошо видны Крым и новые регионы РФ.

«Продолжаем изучать нашу прекрасную планету из космоса», — написал Артемьев в своем Telegram-канале.

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