В Краснодаре восстановили движение трамваев, прерванное из-за застрявшего на путях тягача
Происшествия
11.11.2022 21:06
Около 21:00 11 ноября груженый экскаватором тягач с трамвайных путей убрали.
«Восстановлено движение трамваев на улице Бершанской. Простой на линии составил 2 часа 26 минут», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 ноября в 18:21 на трамвайных путях на улице Бершанской в районе пересечения с улицей Октябрьской застрял тягач с экскаватором. Движение трамваев № 5 и № 9 было парализовано.
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