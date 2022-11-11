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В Краснодаре восстановили движение трамваев, прерванное из-за застрявшего на путях тягача

Происшествия
11.11.2022 21:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vosstanovili-dvizhenie-tramvaev-prervannoe-iz-za-zastryavshego-na-putyah-tyagacha
В Краснодаре восстановили движение трамваев, прерванное из-за застрявшего на путях тягача
Фото t.me/kttukrd

Около 21:00 11 ноября груженый экскаватором тягач с трамвайных путей убрали.

«Восстановлено движение трамваев на улице Бершанской. Простой на линии составил 2 часа 26 минут», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 ноября в 18:21 на трамвайных путях на улице Бершанской в районе пересечения с улицей Октябрьской застрял тягач с экскаватором. Движение трамваев  № 5 и № 9 было парализовано.

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