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В Краснодаре тягач с экскаватором застрял на трамвайных путях в Пашковке

Происшествия
11.11.2022 20:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-tyagach-s-ekskavatorom-zastryal-na-tramvajnyh-putyah-v-pashkovke
В Краснодаре тягач с экскаватором застрял на трамвайных путях в Пашковке

Инцидент произошел 11 ноября в 18:21 на улице Бершанской в районе пересечения с улицей Октябрьской. Движение трамваев парализовано.

По предварительным данным, пересекавший трамвайные пути грузовик-длинномер с экскаватором застрял на них. В результате на улице Бершанской уже более 2 часов стоят трамваи маршрутов № 5 и № 9.

«Застрял грузовик-длинномер, груженный трактором. Это значительно усложняет транспортировку столь тяжелой помехи. На месте работает кран», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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