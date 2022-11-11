В Краснодаре тягач с экскаватором застрял на трамвайных путях в Пашковке
Происшествия
11.11.2022 20:25
Инцидент произошел 11 ноября в 18:21 на улице Бершанской в районе пересечения с улицей Октябрьской. Движение трамваев парализовано.
По предварительным данным, пересекавший трамвайные пути грузовик-длинномер с экскаватором застрял на них. В результате на улице Бершанской уже более 2 часов стоят трамваи маршрутов № 5 и № 9.
«Застрял грузовик-длинномер, груженный трактором. Это значительно усложняет транспортировку столь тяжелой помехи. На месте работает кран», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.
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