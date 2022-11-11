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В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец

Происшествия
11.11.2022 13:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-ulitse-stavropolskoj-pyanyj-muzhchina-upal-pod-kolesa-tramvaya
Видео t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 11 ноября в около 12:30 на трамвайной остановке «Восточное трамвайное депо». Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Авторы видео рассказали, что стоявший на остановке мужчина не удержал равновесия и рухнул под колеса подъезжающего трамвая. По словам свидетелей, мужчина остался жив, но лишился пальца.

«Сегодня в 12:32 нетрезвый мужчина упал под подъезжающий к остановке «Восточное трамвайное депо» трамвай. Пострадавший попал между вагоном и посадочной площадкой и был госпитализирован автомобилем скорой медицинской помощи», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в МУП «КТТУ».

Пострадавшим оказался 44-летний житель Новороссийска.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что на улице Ставропольской 44-летний житель Новороссийска попал попал под трамвай. Мужчину доставили в медучреждение, где, по предварительным данным, ему произвели ампутацию одного пальца руки. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение» — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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