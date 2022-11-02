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В Краснодаре трамвай сбил скутериста

Происшествия
02.11.2022 19:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-tramvaj-sbil-skuterista
В Краснодаре трамвай сбил скутериста
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 2 октября около 16:00 на улице Калинина.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места ДТП видно, что трамвай, который следовал по маршруту № 6, сбил скутер и протащил его по несколько метров по трамвайным путям. Бампер вагона при этом почти полностью оторвался.

По словам очевидцев, водитель скутера с места аварии сбежал. О его состоянии не известно.

В МУП «КТТУ» подтвердили факт аварии и добавили, что простой на линии составил около 30 минут.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о том, что в полицию города сообщение о ДТП не поступало.

Читайте также: в Краснодаре из-за ДТП трамваи пяти маршрутов остановили движение почти на полтора часа.

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