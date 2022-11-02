В Краснодаре трамвай сбил скутериста
Авария произошла 2 октября около 16:00 на улице Калинина.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места ДТП видно, что трамвай, который следовал по маршруту № 6, сбил скутер и протащил его по несколько метров по трамвайным путям. Бампер вагона при этом почти полностью оторвался.
По словам очевидцев, водитель скутера с места аварии сбежал. О его состоянии не известно.
В МУП «КТТУ» подтвердили факт аварии и добавили, что простой на линии составил около 30 минут.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о том, что в полицию города сообщение о ДТП не поступало.
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