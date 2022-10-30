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В Краснодаре из-за ДТП трамваи пяти маршрутов остановили движение почти на полтора часа

Происшествия
30.10.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-dtp-tramvai-pyati-marshrutov-ostanovili-dvizhenie-pochti-na-poltora-chasa
В Краснодаре из-за ДТП трамваи пяти маршрутов остановили движение почти на полтора часа
Фото пресс-службе МУП КТТУ

Авария произошла 30 октября в 10:23 на пересечении улиц Колхозной и Клинической.

На перекрестке иномарка протаранила опору, после чего застряла на трамвайном полотне. Из-за этого встали трамваи, следовавшие по маршрутам № 2, 1, 5, 8 и 15.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и службы скорой технической помощи КТТУ.

«В 11:37 движение трамваев было пущено. Простой движения электротранспорта составил 1 час 14 минут», — уточнили в пресс-службе МУП КТТУ.

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