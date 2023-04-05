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В Краснодаре военнослужащего посадили на 3,5 года за самовольное оставлении места службы в период мобилизации

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voennosluzhashhego-posadili-na-3-5-goda-za-samovolnoe-ostavlenii-mesta-sluzhby-v-period-mobilizatsii?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре военнослужащего посадили на 3,5 года за самовольное оставлении места службы в период мобилизации
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодарском крае суд вынес приговор в отношении военнослужащего войсковой части 41830, которого обвиняли в самовольном оставление части в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта.

По данным следствия, младший сержант был призван на военную службу 20 октября 2022 года по мобилизации. После этого 20 ноября 2022 года он самовольно оставил место службы и уехал в станицу Кисляковскую.

Военнослужащего 1 декабря 2022 года задержали сотрудники военной комендатуры. Его прикомандировали на время предварительного следствия к войсковой части, дислоцированной в Краснодаре. Желая отдохнуть от исполнения обязанностей и провести праздничные дни дома, 29 декабря 2022 года военнослужащий снова самовольно оставил место службы и уехал домой. После чего 7 января 2023 года он вернулся в войсковую часть.

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил ему 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его воинского звания «младший сержант», сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

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