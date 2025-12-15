В Краснодаре водителям напомнили о штрафах за гирлянды на автомобилях

В Госавтоинспекции краевой столицы сообщили, какие штрафы грозят за украшение авто.

Гирлянды на машинах могут отвлекать других участников движения, из-за чего возможно возникновение опасных ситуаций на дороге.

Украшения запрещено устанавливать на лобовом стекле, окнах и зеркалах, поскольку они ухудшают обзор водителю. Кроме того, гирлянды могут мешать работе штатного оборудования и создавать помехи в работе дорожных систем.

Также подключение огней могут расценить как несанкционированное изменение конструкции автомобиля. За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Кроме того, если цвет и расположение гирлянд имитируют спецсигналы, водителю грозит лишение прав сроком от шести месяцев до двух лет с конфискацией устройств, сообщает kuban.aif.ru.

