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В Краснодаре водитель угрожал пистолетом охранникам на парковке общежития

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-ugrozhal-pistoletom-ohrannikam-na-parkovke-obshhezhitiya
В Краснодаре водитель угрожал пистолетом охранникам на парковке общежития
Фото t.me/ohrana_neva

Сотрудникам охранного предприятия «Нева Охрана» поступил сигнал тревоги из одного из краснодарских общежитий.

Сотрудники предприятия прибыли на место и застали конфликт между охраной и посетителем. Словесная перепалка грозила перерасти в драку. Охранники «Невы» предотвратили конфликт и установили, что причиной инцидента стала парковка. Выяснилось, что водитель оставил машину около въезда на территорию общежития, наклонил номера и ушел.

Охранник общежития не нашел владельца машины и попытался сорвать рамку с номера, чтобы проучить нарушителя. Водитель вернулся, ему не понравился этот поступок, он достал пистолет и начал им размахивать.

Применять спецсредства против агрессивного нарушителя охранникам «Невы» не пришлось. Они смогли успокоить водителя, сообщает «Нева Охрана» в Telegram.

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