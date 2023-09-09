В Краснодаре полиция ищет курьера, направившего пистолет на собаку

Инцидент произошел хуторе Ленина. О произошедшем 9 сентября сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, курьер ехал на мотоцикле, когда на него начала гавкать бездомная собака. Мужчина достал пистолет и направил на собаку. Местная жительница сделала курьеру замечание, но мужчина продолжил целится в собаку. Завязался словесный конфликт. После того, как очевидцы начали записывать происходящее на телефон, мужчина ушел.

В полиции уже отреагировали на произошедшее.

«Сообщений в полицию не поступало. Вместе с тем, на основании выявленной в сети интернет информации инициировано проведение проверки, по результатам которой будет установлена личность мужчины и его действиям дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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