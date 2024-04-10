В Краснодаре водитель УАЗа врезался в металлический забор и погиб

Смертельная авария произошла 9 апреля около 11:00 в проезде Мирном.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «УАЗ 33094» съехал с проезжей части и врезался в металлический забор.

В результате аварии водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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