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В Краснодаре водитель УАЗа врезался в металлический забор и погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-uaza-vrezalsya-v-metallicheskij-zabor-i-pogib
В Краснодаре водитель УАЗа врезался в металлический забор и погиб
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 9 апреля около 11:00 в проезде Мирном.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «УАЗ 33094» съехал с проезжей части и врезался в металлический забор.

В результате аварии водитель скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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