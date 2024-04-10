Маршрутный автобус и две легковушки столкнулись под Туапсе, есть пострадавшие
Происшествия
10.04.2024 10:26
Авария произошла утром 10 апреля в хуторе Греческом в Туапсинском районе.
По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2104, Citroen и маршрутный автобус ПАЗ, который следовал по маршруту № 177 «Кирпичный — Калараша». В результате ДТП пострадали водитель отечественного легкового автомобиля и два пассажира автобуса.
На место ДТП направлены экстренные оперативные службы. Информация о произошедшем уточняется, сообщает пресс-служба Туапсинского района в Telegram.
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