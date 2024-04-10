Три человека погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 10 апреля около 6:00 на 93 км трассы Славянск-на-Кубани — Темрюк в районе станицы Анастасиевской.

По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся навстречу Peugeot, а также еще с двумя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Газели», а также водитель и пассажир Peugeot погибли на месте. Другие участники ДТП получили различные травмы.

По факту аварии организована проверка, в ходе которой дадут оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе безопасности дорожного движения. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дорогу по трассе перекрыли, движение организовано через станицу Анастасиевскую, сообщил глава района Роман Синяговский.

«Напоминаю всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил. Будьте внимательны и осторожны на дороге! Задумывайтесь над последствиями своих действий и поступков», — написал Синяговский в Telegram.

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