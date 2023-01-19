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В Краснодаре водитель Mercedes подралась с беременной женщиной на пешеходном переходе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-mercedes-podralas-s-beremennoj-zhenshhinoj-na-peshehodnom-perehode
В Краснодаре водитель Mercedes подралась с беременной женщиной на пешеходном переходе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Дорожный конфликт произошел днем 16 января на улице Тургенева. В его обстоятельствах теперь разбирается полиция.

Женщина рассказала, что в тот день она с двухлетним ребенком переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. По ее словам, водитель на Mercedes не пропустила их и выехала на середину «зебры».

Пешеход махнула рукой и показала ей, что переходит дорогу на зеленый свет. В ответ на это водитель Mercedes начала активно жестикулировать и нецензурно выражаться. Женщина стукнула ладонью по пассажирскому стеклу.

После этого водитель вышла из автомобиля и ударила пешехода по голове. В этот момент ребенок испугался, отбежал в сторону и упал в лужу. Между женщинами произошла потасовка. Пешеход рассказала, что водитель Mercedes хватала ее за волосы и била ногами по коленям. Их разнял проходивший мимо мужчина.

После конфликта владелица Mercedes села в автомобиль и уехала. Пешеход уточнила, что ожидает рождения ребенка. Она вызвала на место скорую помощь и полицию. По ее словам, после дорожного конфликта врач после осмотра поставил ей в заключении угрозу выкидыша.

В пресс-службе УМВД Краснодара уточнили, что по факту дорожного конфликта на улице Тургенева проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и личность водителя автомобиля Mercedes, сообщает «АиФ Кубань».

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