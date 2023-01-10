Мужчины устроили драку в ТЦ и разбили витрины в Сочи. Видео
Происшествия
10.01.2023 07:36
Инцидент произошел вечером 9 января в торговом центре «Галерея».
Очевидцы сняли драку на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что двое мужчин сначала ругались и толкались. Потом один из них нецензурно оскорбил оппонента и его девушку.
Не стерпев оскорблений, мужчина начал драку с обидчиком среди торговых рядов в коридоре. Во время потасовки мужчины упали на витрины с мобильной техникой и разбили их. После этого мужчины сразу прекратили драку и разошлись.
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