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Мужчины устроили драку в ТЦ и разбили витрины в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchiny-ustroili-draku-v-tts-i-razbili-vitriny-v-sochi-video
Фото из соцсетей

Инцидент произошел вечером 9 января в торговом центре «Галерея».

Очевидцы сняли драку на видео и выложили в соцсети. На кадрах видно, что двое мужчин сначала ругались и толкались. Потом один из них нецензурно оскорбил оппонента и его девушку.

Не стерпев оскорблений, мужчина начал драку с обидчиком среди торговых рядов в коридоре. Во время потасовки мужчины упали на витрины с мобильной техникой и разбили их. После этого мужчины сразу прекратили драку и разошлись.

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