В Краснодаре водитель из-за плохого самочувствия устроил ДТП на встречке и погиб

Авария со смертельным исходом произошла в краевой столице 5 апреля в 21:47 на улице Жлобы напротив дома № 81.

По предварительным данным, 59-летний водитель Mitsubishi ехал по улице Жлобы от улицы Восточно-Кругликовской в сторону Российской. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Granta. После иномарка некоторое время продолжила движение до полной остановки.

Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть водителя. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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