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В Краснодаре водитель BMW устроил массовое ДТП с 7 машинами

Происшествия
16.11.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-bmw-ustroil-massovoe-dtp-s-7-mashinami
В Краснодаре водитель BMW устроил массовое ДТП с 7 машинами

Авария произошла 16 ноября в 10:50 на улице Захарова. По словам очевидцев, виновник ДТП потерял сознание за рулем.

По предварительным данным, 42-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал в попутном направлении. От удара он въехал в еще в один автомобиль той же марки, а тот в свою очередь столкнулся с другим автомобилем Hyundai.

«После этого водитель BMW въехал в припаркованные справа от него автомобили Toyota, Datsun и Haval. Виновника ДТП доставили в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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