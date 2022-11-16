В Краснодаре водитель BMW устроил массовое ДТП с 7 машинами
Происшествия
16.11.2022 13:24
Авария произошла 16 ноября в 10:50 на улице Захарова. По словам очевидцев, виновник ДТП потерял сознание за рулем.
По предварительным данным, 42-летний водитель BMW столкнулся с автомобилем Hyundai, который ехал в попутном направлении. От удара он въехал в еще в один автомобиль той же марки, а тот в свою очередь столкнулся с другим автомобилем Hyundai.
«После этого водитель BMW въехал в припаркованные справа от него автомобили Toyota, Datsun и Haval. Виновника ДТП доставили в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
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