В Краснодаре во время пожара из пятиэтажки эвакуировали 20 человек
Происшествия
01.08.2022 10:13
Сообщение о пожаре на улице Краснодарской в поселке Пашковский поступило 31 июля в 15:14.
На место незамедлительно отправились подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Прибыв на место в 15:19 они установили, что горит квартира в пятиэтажном доме. Площадь возгорания составила 30 кв. м. В 15:24 пожар локализовали на той же площади.
При пожаре никто не пострадал, из здания эвакуировали 20 человек. В 15:33 пожарные ликвидировали открытое горение, в 15:43 устранили последствия пожара.
Всего к тушению возгорания от МЧС России привлекались 27 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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