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В Краснодаре во время «Ночи кино» на здании музея имени Фелицына покажут световое шоу

Культура
26.08.2022 19:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vo-vremya-nochi-kino-na-zdanii-muzeya-imeni-felitsyna-pokazhut-svetovoe-shou
В Краснодаре во время «Ночи кино» на здании музея имени Фелицына покажут световое шоу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Световое шоу проведут 27 августа с 20:00 до 22:00. Оно станет одним из главных событий 7-й Всероссийской акции «Ночь кино-2022» в Краснодаре.

В столице Кубани с 18:00 до 20:00 в сквере Жукова откроются 9 интерактивных кинолокаций, посвященные советским и российским кинолентам, которых сняли на Кубани. Также будет работать съемочная площадка «Внимание! Мотор!», фотозона с актерами и атрибутами съемочной площадки. Там же пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, выставки ретро-машин и киноаппаратов из фондов Кубанькино.

Во время шоу проецировать изображения будут на здание музея Фелицына, на мемориальную арку и фонтан. Также в 20:00 в сквере начнется показ фильмов. Зрители увидят «Чемпион мира», «Пара из будущего» и «Последний богатырь. Посланник тьмы», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае акция «Ночь кино» пройдет на 330 площадках.

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