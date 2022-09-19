В Краснодаре во время конфликта в баре пострадал один из его сотрудников

Видео t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел 18 сентября в 23:20 в доме № 27 в 3-м Звенигородском проезде.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места происшествия видно, что группа из молодых людей через разбитое на двери стекло покидает развлекательное заведение. Выбравшись на улицу, группа из 8 человек уходит. Один из парней при этом держится за голову.

По словам очевидцев, сотрудники кальян-бара пытались задержать посетителей и закрыли в помещении. Из-за чего произошел конфликт между сотрудниками бара и посетителями, не сообщается.

«Сотрудники полиции Краснодара проводят проверку по факту произошедшего конфликта граждан в одном из развлекательных учреждений, в ходе которого было повреждено имущество организации — входная дверь, камера видеонаблюдения, музыкальное оборудование. Один из работников учреждения получил травмы», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Устанавливаются все участники инцидента, в том числе и со стороны сотрудников развлекательного заведения. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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