В Краснодаре во время дорожного конфликта водителю повредили челюсть

Инцидент произошел 28 января около 16:00 на улице Восточно-Кругликовской в краевой столице.

По словам пострадавших в соцсетях, водитель Ford Focus с номерами Воронежской области подрезал автомобиль, а затем вышел из машины и дважды ударил водителя в челюсть.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту дорожного конфликта. Сотрудники полиции уже установили и опросили всех участников инцидента.

«Выяснилось, что в результате дорожного конфликта один из мужчин нанес своему оппоненту удар в область лица, в результате чего была повреждена челюсть. По результатам судебно-медицинской экспертизы, направленной на установление степени причиненного вреда здоровью потерпевшего, будет принято законное решение, и действиям мужчины дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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