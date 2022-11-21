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В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной

Происшествия
21.11.2022 13:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vnov-massovo-pogibli-ptitsy-na-bulvare-na-ulitse-krasnoj
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Фото t.me/chp_krd

О том, что в Краснодаре не аллее на улице Красной массово погибли птицы, в соцсетях 20 ноября сообщили местные жители.

На фотографиях их соцсетей видно, что газон на платановой алее засыпан множеством мертвых галок и грачей. По словам местных жителей, на Всесвятском кладбище ситуация еще хуже — там сотни мертвых птиц.

На место происшествия выехали сотрудники госветслужбы Краснодарского края.

«Специалисты выехали на место гибели птиц с целью отбора проб на выявление особо опасных и карантинных болезней. Пробы направлены в ветеринарную лабораторию для проведения исследований. В рамках мониторинга проведены исследования на вирусные и паразитарные заболевания. Возбудителей заболеваний не выявлено», — цитирует сообщение пресс-службы департамента ветеринарии Краснодарского края «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 2 ноября местные жители заметили тушки мертвых птиц на улице Красной.

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