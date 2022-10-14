Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре ВНИИ масличных культур отметил 110-летие

Общество
14.10.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vnii-maslichnyh-kultur-otmetil-110-letie
Видео канала «Кубань 24»

Учреждение является стратегическим центром России в области селекции. На праздничный ученый совет прибыли депутаты ЗСК, представители региональной власти, деятели сельского хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея.

«Россия вышла на первое место по производству и экспорту масличных культур, именно по производству масла. И это дорогого стоит. Те достижения, которые мы сегодня перечисляли, дают нам фундамент для дальнейшего развития», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На мероприятии вспоминали историю образования сельскохозяйственного комплекса Кубани и награждали заслуженных деятелей отрасли.

Читайте также: Краснодарский край получит 124,6 млн рублей на поддержку производства масличных культур.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. В Крыму подросток попытался зарезать одноклассника в школе
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях