В Краснодаре ВНИИ масличных культур отметил 110-летие
Общество
14.10.2022 15:14
Учреждение является стратегическим центром России в области селекции. На праздничный ученый совет прибыли депутаты ЗСК, представители региональной власти, деятели сельского хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея.
«Россия вышла на первое место по производству и экспорту масличных культур, именно по производству масла. И это дорогого стоит. Те достижения, которые мы сегодня перечисляли, дают нам фундамент для дальнейшего развития», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.
На мероприятии вспоминали историю образования сельскохозяйственного комплекса Кубани и награждали заслуженных деятелей отрасли.
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