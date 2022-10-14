В Краснодаре ВНИИ масличных культур отметил 110-летие

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Учреждение является стратегическим центром России в области селекции. На праздничный ученый совет прибыли депутаты ЗСК, представители региональной власти, деятели сельского хозяйства Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Адыгея.

«Россия вышла на первое место по производству и экспорту масличных культур, именно по производству масла. И это дорогого стоит. Те достижения, которые мы сегодня перечисляли, дают нам фундамент для дальнейшего развития», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

На мероприятии вспоминали историю образования сельскохозяйственного комплекса Кубани и награждали заслуженных деятелей отрасли.

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